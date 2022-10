Serie D girone F: Il Trastevere batte la Vigor e sale ad un punto dalla vetta

Piena di emozioni la sfida tra Trastevere e Vigor Senigallia, con la squadra romana che nelle battute finali riesce a trovare il gol vittoria che la issa al quinto posto in classifica. Un match sulle montagne russe, che ha visto andare avanti gli ospiti con Kerjota dopo dieci minuti per poi subire la rimonta a fine primo tempo prima con il gol di Alonzi su assist di Bertoldi e poi proprio con Bertoldi, che al 43' segna in area tra le proteste ospiti per un fallo di mano. Nel secondo tempo alla mezz'ora Pesaresi rimette tutto in discussione con un gol in spaccata, ma di nuovo Alonzi fa mettere la testa avanti al Trastevere, con un gol di rapina che spedisce i romani a un punto dalla vetta occupata dal Fano.

TRASTEVERE-VIGOR SENIGALLIA 3-2

MARCATORI: 10'pt Kerjota (V), 26'pt Alonzi (T), 43'pt Bertoldi (T), 28'st Pesaresi A. (V), 38'st Alonzi (T)

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Berardi, Massimo, Santovito, Bertoldi (44'st Giordani), Briatico (33'st Calderoni), Alonzi, Tortolano (44'st Santarelli), De Costanzo (16'st Calderoni). A disp. Imbastaro, Cesari, Carta, Bay, Scuderi. All. Cioci

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (12'st Olivi), Rotondo (40'st Bucari), Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini (19'st Pesaresi A.), Perri (12'st Pesaresi D.), Baldini (45'st Marcucci), Vrioni. A disp. Sarti, Mori, Nardone, Casagrande. All. Clementi

ARBITRO: Calzolari di Albenga

ASSISTENTI: Pampaloni di La Spezia - Mino di La Spezia

NOTE - Ammoniti: Tortolano, Vrioni, Tomba, Magi Galluzzi. Angoli: 3-4. Recupero: 2'pt, 6'st