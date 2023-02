Serie D girone F, il Trastevere regola la Sambenedettese

Serve una sfida epica al Trastevere per continuare la sua striscia di tre vittorie consecutive in casa, questa volta alle spese della Sambenedettese. La squadra di mister Cioci è andata avanti nel primo tempo con una splendida doppietta di Crescenzo, che in dieci minuti tra il 32' e il 42' ha mandato la squadra romana al riposo in vantaggio di due gol, entrambi su sponde di Alonzi. Ad inizio ripresa però i marchigiani hanno tutt'altro piglio e riprendono nel giro di un quarto d'ora il match, prima di testa con Zaffagnini sulla punizione battuta da Angiulli e poi con l'autogol di Giordani che devia per sbaglio nella sua porta. Per dare al Trastevere i tre punti ci deve pensare Alonzi, che raccoglie il tiro sbagliato di Liburdi per insaccare in rete e portare il Trastevere a tre punti dal secondo posto.

TRASTEVERE-SAMBENEDETTESE 3-2

MARCATORI: 32'pt, 42'pt Crescenzo (T), 8'st Zaffagnini (S), 14'st aut. Giordani (T), 45'st Alonzi (T)

TRASTEVERE: Alessandri, Cervoni, Laurenzi, Lo Porto (1'st Giordani), Massimo, Santovito, Baldari (19'st Liburdi), Crescenzo, Alonzi, Tortolano (17'st Bertoldi), Calderoni (1'st Briatico). A disp. Imbastaro, De Costanzo, De Petris, Santarelli, Ciotoli. All. Cioci

SAMBENEDETTESE: Mazzi, Zaffagnini, Cardella, Favo (27'st Proia), Torromino (30'st Vita), Agostinone (1'st Lulli), Mauthe, Marras (42'st Del Moro), Angiulli, Karkalis, Alboni (34'st Viscardi). A disp. Marone, Conson, Feliz, Tassi. All. Manoni

ARBITRO: Cevenini di Siena

ASSISTENTI: Alessandrino di Bari - Massari di Molfetta

NOTE - Ammoniti: Lo Porto, Calderoni, Torromino, Cardella. Angoli: 3-3. Recupero: 4'st