Serie D girone F, Alonzi regala i tre punti al Trastevere

Squadra in casa Trastevere

Lo status di favorita per il Trastevere non ha condizionato il Notaresco, con i romani che devono sudare ma escono vincitori dalla partita di Serie D grazie ad Alonzi. Il Trastevere è stato spaventati dagli ospiti nel primo tempo, vicini al gol in un paio di occasioni con Scimia. Nel secondo tempo si fanno vedere Tortolano e Bertoledi dalle parti di Shiba, però il portiere nulla può al 19' su Alonzi dimenticato colpevolmente dalla difesa sugli sviluppi dell'angolo battuto dallo stesso Tortolano. Il Trastevere resta così al terzo posto, sempre a quattordici punti dalla vetta occupata dal Pineto.

TRASTEVERE-NOTARESCO 1-0

MARCATORE: 19'st Alonzi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Berardi (40'st Papaj), Massimo, Santovito, Bertoldi (45'st De Costanzo), Crescenzo (40'st Giordani), Alonzi, Tortolano (28'st Baldari), Calderoni (28'st Santarelli). A disp. Alessandri, Odero, Valentini, Ciotoli. All. Cioci

NOTARESCO: Shiba, Campestre, Gurini (43'st Babaj), D'Aloia (45'st Cancelli), Pezzi, Gelsi (34'st Kuqi), Bartoli, Forcini (26'st Cardinali), Romano, Scimia, Defendi (14'st Mercado). A disp. Borsellini, Cantarini, Mattielli, Marrancone. All. Bruno

ARBITRO: Branzoni di Mestre

ASSISTENTI: Prestini di Pavia - Colucci di Padova

NOTE - Ammoniti: Bertoldi, Campestre, Pezzi, Santovito, Alessandri. Angoli: 7-3. Recupero: 1'pt, 7'st