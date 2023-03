Serie D girone F, Trastevere e Cynthialbalonga a reti bianche

Finisce nello zero dei gol segnati l'atteso derby del girone F tra Trastevere e Cynthialbalonga, con i romani al secondo pareggio per 0-0 consecutivo in una partita che non ha offerto grandi emozioni. Nel primo tempo infatti solo alla mezz'ora hanno cominciato a farsi male le due squadre, i castellani con Sivilla al 22' e Giordani che al 27' da angolo trova l'opposizione di Vilardi. Sivilla e Borrelli ci provano per una più combattiva Cynthialbalonga nel secondo tempo, ma alla fine è un pareggio che serve solo a mantenere lo status quo, con il Trastevere ancora terzo in classifica e la Cynthialbalonga che mantiene a più due il vantaggio per il penultimo posto playoff.

TRASTEVERE-CYNTHIALBALONGA 0-0

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Lo Porto, Massimo (30'st Calderoni), Giordani, Bertoldi (30'st De Costanzo), Crescenzo, Alonzi, Tortolano (20'st Santarelli), Briatico (20'st Baldari). A disp. Imbastaro, Gianni, De Petris, Pecci, Ciotoli. All. Cioci

CYNTHIALBALONGA: Vilardi, Redondi, Petti, Fontana, Buono (39'st Falasca) Pietrantonio, Sivilla (41'st Secli), De Angelis (45'st Giacobbe), Cappai, Borrelli, Maccari. A disp. Coluccia, Sbardella, Fiorini, Caselli, Mirimich, Del Canuto. All. D'Antoni

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Dervishi di San Benedetto del Tronto - Preci di Macerata

NOTE - Ammoniti: Laurenzi, Lo Porto, Borrelli, Buono, Redondi. Angoli: 7-11. Recupero: 3'st