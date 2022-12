Serie D girone F, Solo due vittorie per le squadre laziali

Non una buona giornata per le squadre laziali nel girone F di Serie D, con quattro squadre impegnate e soltanto due vincenti. E la prima squadra che porta i tre punti a casa è la Cynthialbalonga, che sale a tre punti di vantaggio sulla zona playout grazie ai gol di Sivilla e Mirimich, quest'ultimo arrivato nel finale a suggellare la vittoria contro il Termoli. Lo scontro diretto per la vetta sorride al Pineto, che batte il Trastevere per 3-1 e porta a quattro punti il vantaggio sui romani. Inutile per il Trastevere il gol di Bertoldi in avvio, che ha illuso i suoi che poi hanno subito la rimonta del Pineto nei primi venti minuti del secondo tempo. Torna a sorridere il Roma City, che nella trasferta di Notaresco strappa un 2-3 fondamentale per rilanciare le ambizioni di salvezza della squadra romana. Cade contro il Porto d'Ascoli la Nuova Florida, sempre più invischiata nella zona playout.

PINETO-TRASTEVERE 3-1 (2'pt Bertoldi (T), 1'st Della Quercia (P), 3'st Nonni (P), 18'st Njambè (P)

NOTARESCO - ROMA CITY 2-3 (16 e 38'pt Raffini (T), 42'pt Raffini (T), 41'st Manari (N), 48'st Di Renzo (N)

NUOVA FLORIDA - PORTO D'ASCOLI 0-2 (15'pt Spagna, 39'pt Sensi)

CYNTHIALBALONGA - TERMOLI 2-0 (10'pt Sivilla, 49'st Mirimich)