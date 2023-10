Serie D girone F, sconfitte per Tivoli e Real Monterotondo

Si è conclusa l'ottava giornata del girone F di Serie D, spezzettata tra l'anticipo di sabato e le due sfide di domenica.

Real Monterotondo e Tivoli sconfitte, il Roma City ferma L'Aquila

Non riesce l'impresa al Real Monterotondo, che in casa contro la capolista Sambenedettese cede per 2-0 e fa continuare la striscia di imbattibilità in campionato dei marchigiani, ancora a zero sconfitte dopo otto partite. Una sfida decisa tutta nel secondo tempo, dopo che nel primo Benedetti aveva neutralizzato il rigore calciato da Alessandro della Samb. Prima ci pensa Sbardella al 5' del secondo tempo, raccogliendo l'invito di Arrigoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi Battista al 36', finalizzando un contropiede preciso che di fatto chiude il match.

Finisce con la beffa invece il Tivoli, battuto in pieno recupero dalla terza in classifica Campobasso. I tiburtini avevano pareggiato il vantaggio iniziale di Lombari con Maurizi, ma al 94' ci ha pensato Gonzalez con un destro da fuori area a regalare la vittoria ai suoi all'ultimo respiro. Pareggio noioso ma pur sempre un punto per il Roma City, che crea più dell'Aquila ma non riesce a portare a casa i tre punti in uno 0-0 che lascia comunque soddisfatti.

I tabellini

REAL MONTEROTONDO - SAMBENEDETTESE 0-2 (5'st Sbardella, 36'st Battista)

CAMPOBASSO - TIVOLI 2-1 (27'pt Lombari (C), 38'pt Maurizi (T), 49'st Gonzalez (C)

L'AQUILA - ROMA CITY 0-0