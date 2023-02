Serie D girone F, Sambenedettese e Nuova Florida non si fanno male

Esce da San Benedetto del Tronto con un pari la Nuova Florida, e anche la sensazione che forse sarebbe bastato poco di più per portare a casa tre punti che li avrebbero portati a più quattro sulla zona playout. Una sfida equilibrata che nel primo tempo ha trovato la Nuova Florida pronta, con Moretti che sfrutta l'errore difensivo dei padroni di casa, privi di tifosi per la protesta antisocietaria, per siglare il vantaggio prima dell'intervallo. Al rientro in campo la Nuova Florida si vede annullare il 2-0 per fuorigioco e subito dopo subisce il pareggio di Torromino, arrivato su calcio di rigore per fallo su Marras. Nel finale è provvidenziale Giordani per gli ospiti ma al 35' Menghi manca la chance per il gol vittoria.

SAMBENEDETTESE - NUOVA FLORIDA 1-1 (38'pt Moretti (NF), 6'st Torromino (S)