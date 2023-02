Serie D girone F, il Roma City si fa riprendere dal Vastogirardi

Non riesce il colpo al Roma City, che contro il Vastogirardi passa avanti ma non va oltre il pareggio interno e resta ancorata alla zona playout, ad un punto dalla Sambenedettese. Nel primo tempo ha sprecato il Roma City, con Meo che al 25' davanti al portiere non riesce ad infilare in rete. Nel primo quarto d'ora sembra decidersi il match, con il Roma City che prima al 7' si guadagna un rosso diretto a favore e poi al 14' Raffini mette in rete il cross di Pisanu. I padroni di casa segnano anche il 2-0 ma viene annullato per una posizione di fuorigioco. Al 33' la beffa per il Roma City, che sugli sviluppi di un corner subisce il pareggio di Ruggeri e al 41' non riesce a capitalizzare sul cross di Zammarchi che trova la difesa ospite impreparata.

ROMA CITY - VASTOGIRARDI 1-1 (Raffini (R.) (14'st), Ruggieri (V.) (33'st)

ROMA CITY

Corci, Franco (35'st Corvaglia), Iacoponi, Ferrante, Ricci, Matteucci, Rasi, Pisanu, Meo (24'st Toskic), Raffini, Zammarchi (42'st Napoleoni).

A disp. Opara, Di Emma, Diakhite, Martinoli, Perroni, Corvino.

All. Francesco Statuto

VASTOGIRARDI

Petriccione, Solimeno, Panaro, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni, Hernandez (45'st Pierfederici), Calemme (14'st Khoris), Sergio (7'st Modesti).

A disp. Nappo, Scafa, Ortu, Ciocca, Iacullo, Antinucci.

All. Tommaso Coletti

Note

Esp. Gargiulo (V.) (7'st), amm. Grandis (V.) (7'st)