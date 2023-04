Serie D girone F, il Roma City impatta con il Pineto

Buona prova del Roma City, che con la salvezza diretta in ballo riesce a fermare la prima in classifica del girone F Pineto, senza però conseguenze particolarmente positive per la classifica. La squadra romana infatti si trova così ad una giornata dalla fine a tre punti dall'Avezzano, all'ultimo pass disponibile per la salvezza diretta. Il Roma City è riuscito con una prestazione di orgoglio e caparbietà a bloccare sul pari una squadra che ora all'ultima giornata dovrà battere la Vastese per conquistare il paradiso della Serie C. Per quanto riguarda i romani invece resta la corsa sull'Avezzano, con il Roma City impegnato nell'ultima giornata sul campo dell'ultima in classifica Tolentino. Un impegno facile sulla carta ma che può ancora regalare sorprese vista la bagarre anche per la retrocessione diretta.

ROMA CITY - PINETO 0-0