Serie D girone F: Il Matese rimonta il Roma City

Non il miglior risultato per il Roma City, che gioca un buon match contro il Matese ma subisce una rimonta beffarda che la condanna nel finale ad una sconfitta e il penultimo posto in classifica. La squadra romana è passata in vantaggio con il gol di Manoni, salvo subire prima il pareggio di Sacko e poi all'87' la beffa definitiva ad opera di Sorrentino, che regala i tre punti ai suoi.

ROMA CITY - MATESE 1-2 (Manoni (R), Sorrentino (M), Sacko (M)