Serie D girone F: Prima vittoria in D per il Roma City

Arriva con una bella prestazione davanti ai propri tifosi contro il Termoli Calcio la prima vittoria del Roma City, che, nato quest'estate, ha avuto modo di dare una gioia ai suoi tifosi battendo i marchigiani in quello che sembrava già uno scontro salvezza anticipato. Il buon primo tempo dei romani ha fatto la differenza, con Raffini bravo a guadagnarsi il rigore, poi trasformato da lui stesso, al 22' facendosi atterrare in area piccola tenendo palla spalle alla porta. Ancora più bello è il raddoppio, arrivato intorno alla mezz'ora di gioco, con Pisanu che da calcio d'angolo serve fuori area Manoni, bravissimo a trovare al volo trova il gol del 2-0. Gibilterra al 79' accorcia le distanze ma è troppo tardi per il Termoli, che non trova il pareggio nell'assalto finale e vede il Roma City staccarsi in classifica, ora terzultimo a quattro punti e fuori dalla zona retrocessione diretta.

ROMA CITY - TERMOLI 2-1 (22' rig. Raffini (R), 34' Manoni (R), 79' Gibilterra (T)