Serie D girone F, Roma City e Cynthialbalonga a reti bianche

Uno 0-0 tutto meno che noioso quello del derby laziale del girone F tra Roma City e Cynthialbalonga. Nonostante il risultati e un match equilibrato per tutto il suo svolgimento chi è andato più vicino a vincerla è forse il Roma City, già pericoloso in avvio con un tiro-cross di Franco morto sulla traversa e con un palo colpito dagli sviluppi di un piazzato in avvio di secondo tempo. La Cynthialbalonga però non è rimasta a guardare, con due occasioni nel finale di primo tempo in cui il portiere di casa Opara si è dovuto superare. Con questo pareggio il Roma City va temporaneamente a meno due dalla salvezza diretta, mentre la Cynthialbalonga si porta a più due sul Fano.

Cross di Franco che diventa traversa in avvio per ROma City

ROMA CITY - CYNTHIALBALONGA 0-0