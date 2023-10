Serie D girone F, il Roma City vince e vola in zona playoff

Domenica di gioia per il Roma City, che stende il Campobasso e si prende il quinto posto in classifica e contestualmente la zona playoff. E pensare che non era iniziata al meglio per i romani, che al secondo minuto vanno sotto per un gol dei molisani tolto però per fuorigioco. È la sveglia che serviva, prima il Roma City si fa vedere dalle parti di Esposito con il tiro di Capece salvato sulla linea da Nonni e poi al 44' passa in vantaggio con Di Renzo che mette in rete il cross di Diniz. Di Renzo è decisivo anche ad inizio ripresa, con l'assist per il 2-0 di Sparacello che chiude virtualmente il match. Delgado sembra riaprirlo all'86' con un tiro da fuori, ma in pieno recupero l'assalto del Campobasso non va a buon fine e Di Renzo conclude la sua doppietta segnando il definitivo 3-1 in contropiede.

ROMA CITY - CAMPOBASSO 3-1 (44'pt 49'st Di Renzo (R), 9'st Sparacello (R), 41'st Delgado (C)