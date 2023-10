Serie D girone F, il Real Monterotondo impatta con l'Atletico Ascoli

Buon punto in trasferta per il Real Monterotondo, che nella difficile sfida di Ascoli strappa un punto che è puro ossigeno per il club, fermo nelle acque fangose della zona playout. Di fatto succede tutto nel primo tempo, con Ascoli e Monterotondo che fanno botta e risposta in tre minuti. Aprono le danze i padroni di casa, con un calcio di rigore realizzato al 23' da Minicucci, e risposto tre minuti dopo da Taviani. Nel secondo tempo tutte e due le squadre danno il loro meglio per andare in vantaggio, con occasioni da tutte e due le parti. Nessuno però riesce a risolverla, e ne esce fuori un pareggio che forse scontenta entrambe.

ATLETICO ASCOLI - REAL MONTEROTONDO 1-1 (rig. 23' Minicucci (A), 26'pt Taviani (R)