Serie D girone F, Pineto - Cynthialbalonga rinviata: le motivazioni

Non si è disputata la sfida tra Cynthialbalonga e Pineto, valida per la venticinquesima giornata del girone F di Serie D. La sfida è stata interrotta al 39' in seguito a due eventi avversi, tra l'infortunio dell'arbitro Giovanni Ciannarella e le condizioni del campo di gioco che in seguito al maltempo di queste ore è diventato impraticabile. Di seguito il comunicato diffuso dal Pineto sul suo sito ufficiale. "A causa del terreno di gioco reso impraticabile dalla pioggia, unito all’infortunio di Giovanni Ciannarella di Napoli al minuto 39 del primo tempo, il direttore di gara Andrea Mazzer di Conegliano ha decretato la sospensione definitiva e il conseguente rinvio di Pineto – Cynthialbalonga a data da destinarsi."