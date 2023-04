Serie D girone F, il Trastevere cala il tris alla Nuova Florida

Niente scampo per la Nuova Florida, che cede nettamente in casa ad un Trastevere che accorcia di due punti sul Pineto e continua a sperare nel frattempo per la seconda piazza. La squadra romana ha piegato i padroni di casa con un secondo tempo impetuoso, dopo che il vantaggio al 14' di Baldari aveva messo tutto in discesa. Nel secondo tempo infatti ci hanno pensato prima Crescenzo al 53' e poi Ciotoli all'86' ad arrotondare e mettere in cassaforte il punteggio. La Nuova Florida complice la sconfitta del Roma City resta comunque a cinque punti di vantaggio sulla zona playout.

NUOVA FLORIDA - TRASTEVERE 0-3 (14'pt Baldari, 8'st Crescenzo, 41'st Ciotoli)