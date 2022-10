Serie D girone F: Il Nuova Florida sorprende la Sambenedettese

Gran pomeriggio per il Nuova Florida e i suoi tifosi, con la squadra laziale che ha superato in casa la favorita Sambenedettese, che nonostante il blasone continua nel suo periodo poco fortunato in campionato. Dopo un primo tempo a marca Samb, con Giordani che nega il gol del vantaggio ospite a Vita, nel secondo tempo il Nuova Florida fulmina i marchigiani con El Bakhtaoui, che al terzo minuto approfitta dell'assist di Moretti per mettere in rete. Il giocatore della Nuova Florida va anche vicino al raddoppio in un paio di occasioni, ma il punteggio diventa definitivo anche grazie all'espulsione di Cardella nel finale, che condanna i marchigiani ad abortire ogni tentativo di rimonta. Tre punti quindi che fanno uscire la squadra laziale dalla zona playout, con sette punti in classifica dopo cinque giornate.

NUOVA FLORIDA - SAMBENEDETTESE 1-0 (3'st El Bakhtaoui)