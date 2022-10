Serie D girone F: Il Nuova Florida supera l'ostacolo Cynthialbalonga

Non c'è gioia per la Cynthialbalonga nel derby laziale del girone F di Serie D. Il Nuova Florida di mister Del Grosso si aggiudica tre punti fondamentali per la classifica e che proiettano la squadra al settimo posto, ai piedi del podio. L'avvio dei padroni di casa del Nuova Florida è stato travolgente, con Moretti che dopo solo due minuti ha siglato il gol del vantaggio. Per la risposta ospite serve attendere il secondo tempo, Secli già al secondo minuto pareggia i conti. Il neoacquisto Kalombo però fa la differenza per il Nuova Florida, che al 19' riceve un rigore per fallo in area guadagnato proprio da Kalombo e Capparella realizza per il definitivo 2-1, che resiste anche agli assalti finali del Cynthialbalonga.

NUOVA FLORIDA - CYNTHIALBALONGA 2-1 (2'pt Moretti (N), 2'st Secli (C), 19'st rig. Capparella (N)