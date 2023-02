Serie D girone F, Nuova Florida e Chieti non si fanno male

Non riesce a sfondare la Nuova Florida, che contro il Chieti non va oltre lo 0-0 interno a reti bianche e mantiene a tre punti il vantaggio sulla zona playout. La squadra laziale nel primo tempo ha anche beneficiato del rosso dato a Vaccaro al 20' del primo tempo, ma ha dovuto ringraziare il suo portiere Spadini al 35' per il rigore parato a Mercuri del Chieti. Nel secondo tempo il Chieti va addirittura in nove al 25' per il rosso a Liepa, ma non basta per la Nuova Florida che non riesce a trovare il guizzo vincente, rischiando anzi di andare sotto con Rossi solo davanti a Spadini, tradito dal rimbalzo del campo. La squadra laziale nel finale prende la traversa con Campo ma il risultato non si smuove, è 0-0.

NUOVA FLORIDA - CHIETI 0-0