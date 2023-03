Serie D girone F, Penco salva la Nuova Florida

Squadra in casa

Squadra in casa San Nicolò Notaresco

Succede tutto nel secondo tempo tra Notaresco e Nuova Florida, con i laziali che ringraziano il neo-acquisto Penco per un gol che vale un punto prezioso, specialmente per le circostanze in cui è arrivato. La squadra laziale si tiene stretto un punto che vale tre punti di margine sulla zona playout, occupata al primo posto da un'altra squadra laziale, il Roma City che oggi ha fermato la Vigor Senigallia.

NOTARESCO - NUOVA FLORIDA 1-1 (11'st Bartoli (NO), 34'st Penco (NF)