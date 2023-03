Serie D girone F, Montegiorgio e Trastevere non si fanno male

Squadra in casa

Niente da fare per il Trastevere, che nella trasferta contro il Montegiorgio non va oltre un pareggio a reti bianche e non approfitta dei pareggi di Vigor e Pineto ai primi due posti. La squadra laziale ha lasciato punti nonostante una partita dominata sin dalle prime battute, con tanto di palo colpito da Massimo al 32' e un'occasione capitata sui piedi di Giordani al 30' del primo tempo e salvata miracolosamente dal portiere avversario. Nel secondo tempo ci riprovano i romani e ci vanno vicini solo nel recupero, ma al triplice fischio il risultato è sempre uno 0-0 che fa più comodo al Montegiorgio.

MONTEGIORGIO - TRASTEVERE 0-0