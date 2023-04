Serie D girone F, il Matese beffa la Cynthialbalonga nel finale

PIù di qualche rimpianto per la Cynthialbalonga, che nella sfida decisiva per i playoff del girone F impatta con il Matese dopo aver condotto il match per larga parte del tempo. La squadra laziale si vedrà così costretta a mettere in gioco la sua qualificazione all'ultima giornata, forte però dei due punti di vantaggio proprio sul Matese. La Cynthialbalonga era passata in vantaggio grazie alla conclusione di Pietrantonio, che al 28' del secondo tempo ha aperto le marcature a favore dei suoi. Quando tutto però sembrava avviarsi verso i tre punti, e quindi la certezza di playoff della Cynthia, il Matese ha beffato la squadra avversaria trovando il pareggio in pieno recupero con Reda, e rimandando così tutti i discorsi all'ultima giornata e alla prossima settimana.

MATESE - CYNTHIALBALONGA 1-1 (28'st Pietrantonio (C), 48'st Reda (M)