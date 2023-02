Serie D girone F, la Vigor Senigallia regola il Trastevere

La sfida tra seconda e terza in classifica va ai marchigiani della Vigor Senigallia, che si aggrappano a Denis Pesaresi e confermano il fattore campo contro il Trastevere. Dopo cinque minuti è Pesaresi a mandare in vantaggio i padroni di casa, generando un errore del portiere che è bravo a chiudere in rete. Calderoni e Alonzi rispondono per il Trastevere ma all'intervallo resta l'1-0. Nel secondo tempo ci pensa di nuovo Pesaresi a chiudere il match e spegnere i tentativi del Trastevere, insaccando in rete il corner che vale i tre punti per la Vigor Senigallia.

VIGOR SENIGALLIA - TRASTEVERE 2-0 (5' e 70' Pesaresi)