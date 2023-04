Serie D girone F, la Vastese sorprende la Cynthialbalonga

Sconfitta pesante in chiave playoff per la Cynthialbalonga, che cede in casa contro una dura e combattiva Vastese e viene scavalcata dal Fano al quarto posto. La squadra dei Castelli non è riuscita ad approfittare della sconfitta del Matese, con la Cynthialbalonga che così mantiene comunque un cuscinetto di quattro punti di vantaggio sulla zona fuori dai playoff. Una vera e propria occasione buttata per i laziali, che dopo un primo tempo equilibrato si sono trovati in doppio svantaggio numerico per i due rossi in nemmeno tre minuti di Cappai e Buono. Un gioco da ragazzi quindi approfittarne per la Vastese, che dopo aver assediato l'area avversaria passa al 40' con il gol di Sansone. Nel finale però la Cynthia approfitta del rosso di Maiorano e per poco non pareggia, ma il match termina con i tre punti per gli ospiti.

CYNTHIALBALONGA - VASTESE 0-1 (40'st Sansone)