Serie D girone F, la Nuova Florida vittoriosa contro il Matese

Vittoria esterna per la Nuova Florida, che a Piedimonte Matese coglie ai danni del Matese la prima vittoria stagionale in Serie D. La squadra laziale ha trovato i tre punti nel finale con il gol di El Bakhtaoui, che al 78' ha riportato in vantaggio la Nuova Florida dopo che Sorrentino aveva risposto al vantaggio iniziale della Nuova Florida firmato da Capparella. Resta a secco di punti invece il Matese, che dopo due giornate è ancora senza vittorie o pareggi.

Matese - Nuova Florida 1-2 (33' Capparella (NF), 35' Sorrentino (M), 78' El Bakhtaoui (NF))