Serie D girone F, la Nuova Florida sorprende il Fano in trasferta

Vittoria importante per la Nuova Florida, che contro il Fano vince un delicato scontro a metà classifica, ma con vista playout, e inaugura il suo 2023 al meglio. La squadra di mister Boccolini ha contenuto il Fano nel primo tempo per poi sfogarsi nel secondo, passando in vantaggio al 51' grazie al tiro di Menghi che buca la porta casalinga con l'aiuto di una deviazione. Sei minuti dopo Basualdo Martinez chiude il match con un calcio di rigore, anche se al 75' Severini manca l'opportunità di riaprire la partita da due passi e chiude le opportunità di rimonta del Fano, agganciato in classifica proprio dalla Nuova Florida.

ALMA JUVENTUS FANO - NUOVA FLORIDA 0-2 (51' Menghi, 57' rig. Basualdo Martinez)