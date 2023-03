Serie D girone F, la Nuova Florida sbanca Avezzano

Squadra in casa

Continua il buon momento della Nuova Florida, che in trasferta ad Avezzano coglie il terzo risultato utile consecutivo con uno 0-2 e si porta al nono posto in attesa dei risultati della domenica del girone F di Serie D. Una partita che per la Nuova Florida ha testimoniato la spinta positiva del nuovo acquisto Penco, che ha contribuito con un gol al 12' del primo tempo su assist di Contini. A chiudere la contesa è stato proprio l'uomo che ha sostituito Penco nel secondo tempo, con Sebastiani che al 39' della seconda frazione mette a sedere un difensore avversario e segna il gol del raddoppio e della vittoria, che scatena anche le contestazioni nei confronti dell'Avezzano da parte dei tifosi di casa.

AVEZZANO - NUOVA FLORIDA 0-2 (12'pt Penco, 39'st Sebastiani)