Serie D girone F, la Nuova Florida cede in casa al Senigallia

Stop interno per la Nuova Florida, che in casa cede alla Vigor Senigallia in una sfida molto equilibrata. Una sconfitta con tanti rimpianti per i padroni di casa, che nel primo tempo spinge ma non riesce a concretizzare e nel secondo va sotto alla prima vera occasione, con D'Errico che al 18' trova uno splendido gol dalla distanza. Il gol spezza l'equilibrio della partita, con gli ospiti che raddoppiano subito dopo con il gol in mischia di Bucari. La sfida si risolve tra il 37' e il 38', prima Valentini sigla l'1-2 e poi Tamburlani sciupa il gol che sarebbe valso un punto per i padroni di casa, che ora scivolano a solo +2 sulla zona playout.

NUOVA FLORIDA - VIGOR SENIGALLIA 1-2 (18'st D'Errico (V), 19'st Bucari (V), 37'st Valentini (N)