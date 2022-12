Serie D girone F, la Nuova Florida batte la Vastese

Sorride la Nuova Florida, che questo pomeriggio ha colto una vittoria importante per il suo campionato davanti ai suoi tifosi, battendo di misura la Vastese in un delicato scontro salvezza. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa hanno fatto la voce grossa con Muzzi senza segnare la Nuova Florida ha alzato il ritmo nel secondo tempo, trovando il gol decisivo con il neoentrato Sebastiani al 42' sugli sviluppi di una mischia. Ora per i laziali non c'è più la zona playout, distante due punti, in attesa dell'infrasettimanale contro il Termoli.

NUOVA FLORIDA - VASTESE 1-0 (42'st Sebastiani)