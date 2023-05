Serie D girone F, la NF Ardea cede al Termoli

Si chiude con una sconfitta il campionato della Nuova Florida (da qualche settimana NF Ardea), che contro il Termoli incappa in una sconfitta all'ultimo minuto ma per fortuna senza conseguenze per la classifica. Decisivo infatti è stato un rigore all'ultimo minuto di recupero, trasformato da Federico Scoppa per dare i tre punti agli ospiti. I molisani grazie a questi tre punti hanno scampato l'incubo della retrocessione diretta in Eccellenza.

NF ARDEA - TERMOLI 0-1 (50'st rig. Scoppa)