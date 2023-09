Serie D girone G, la Cynthialbalonga supera l'ostacolo San Marzano

Un gol per tempo basta alla Cynthialbalonga per piegare le resistenze del San Marzano e volare al secondo posto temporaneo nel girone G di Serie D. I castellani hanno approfittato del gol in avvio di Manca, bravo a indirizzare il match al tredicesimo minuto con il suo gol. Gli ospiti hanno cercato in tutti i modi il pareggio senza mai trovarlo, con Cappai che su calcio di rigore ha dato sollievo ai tifosi di casa trasformando un calcio di rigore concesso nel terzo minuto di recupero.

CYNTHIALBALONGA - SAN MARZANO 2-0 (13'pt Manca, 48'st rig. Cappai)