Serie D girone F, la Cynthialbalonga supera l'ostacolo Matese

Basta un rigore alla Cynthialbalonga per battere di misura il Matese e volare così, in attesa degli altri risultati, al quinto posto e soprattutto in zona playoff. A decidere una sfida molto equilibrata è stato il calcio di rigore trasformato al 68' da Giacobbe che ha spiazzato senza problemi il portiere avversario, regalando così tre punti molto importanti per la classifica della squadra castellana, ora in piena lotta playoff e al terzo risultato utile consecutivo in Serie D.

CYNTHIALBALONGA - MATESE 1-0 (68' rig. Giacobbe)