Serie D girone F, la Cynthialbalonga si ferma a Termoli

Squadra in casa

Squadra in casa Calcio Termoli 1920

Uno 0-0 tra le polemiche tra Cynthialbalonga e Termoli, con i padroni di casa che recriminano per due episodi nell'area dei castellani che secondo loro sarebbero dovuti diventare calci di rigore, con un presunto tocco di mano tra i principali reclami. A tre giornate dalla fine la Cynthialbalonga ha un buon vantaggio di cinque punti sulla zona non playoff, in questo caso con il primo posto occupato dal Matese.

TERMOLI - CYNTHIALBALONGA 0-0