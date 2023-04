Serie D girone F, la Cynthialbalonga si arrende al Fano

Cade per mano del Fano la Cynthialbalonga, che nel cruciale scontro diretto del girone F di Serie D non riesce a far valere il fattore campo e cede alla squadra marchigiana, che contestualmente conquista un posto nei playoff. Una sfida bloccata, che soltanto un gol al 67' di Drolé ha sbloccato a favore del Fano. La Cynthialbalonga ci ha provato nel finale, non riuscendo mai a trovare il jolly capace di riportare la sfida in parità. Ora i castellani si trovano ancora in zona playoff, ma nelle ultime due giornate dovranno difendere un vantaggio di due punti per non uscire dalla zona playoff, difendendosi dagli attacchi del Matese.

CYNTHIALBALONGA - FANO 0-1 (23'st Drolé)