Serie D girone F, la Cynthialbalonga regola la Nuova Florida

Squadra in casa

Squadra in casa Cynthialbalonga

Va alla Cynthialbalonga il derby di giornata del girone F di Serie D. La squadra laziale ha superato 2-1 la Nuova Florida in una sfida combattuta decisa soltanto nel finale da un rigore di Cappai. Nonostante il pareggio nel primo tempo è stata la Nuova Florida a fare il match, creando almeno cinque palle gol, ma inseguendo da subito il gol al 23' di Borrelli e trovando il pari al 40' con Zitelli. Nella ripresa la Cynthialbalonga spinge e si guadagna un calcio di rigore per un fallo di Giordani, realizzato con freddezza da Cappai. La Cynthialbalonga sale così al terzo posto in classifica.

CYNTHIALBALONGA - NUOVA FLORIDA 2-1 (23′ Borrelli (C), 40′ Zitelli (N), 76’ rig. Cappai (C))