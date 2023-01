Serie D girone F, la Cynthialbalonga pareggia ad Avezzano

Buon punto esterno per la Cynthialbalonga, che contro l'Avezzano va avanti ma si fa raggiungere nel secondo tempo. Ad aprire le marcature per i laziali ci ha pensato il solito Cappai al 30', salvo poi subire il pareggio al 58' per i padroni di casa ad opera di Pellecchia. I castellani restano così al quarto posto, a tre punti di vantaggio sulla zona che non garantirebbe la partecipazione ai playoff.

AVEZZANO - CYNTHIALBALONGA 1-1 (30'pt Cappai (C), 13'st Pellecchia (A)