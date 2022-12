Serie D girone F, la Cynthialbalonga impatta a Fano

Serve un finale di fuoco alla Cynthialbalonga per acciuffare il pari nella durissima trasferta di Fano che non smuove le due squadre dalla metà classifica del girone F di Serie D. Dopo un primo tempo maschio, ma privo di spunti da entrambe le parti, ci ha pensato il secondo tempo a movimentare la sfida. A sbloccare il tabellino infatti è stato il Fano, che ha sfruttato il gol di Drolé Boza al quarto d'ora della ripresa per andare in vantaggio. Lo sforzo dei castellani per recuperare però non è stato vano, con Fontana che al 34' ha siglato il gol del pari che mantiene la Cynthialbalonga in nona posizione a quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

ALMA JUVENTUS FANO - CYNTHIALBALONGA 1-1 (15'st Drolé Boza (F), 34'st Fontana (C)