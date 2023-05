Serie D girone F, la Cynthialbalonga conquista i playoff

Giornata di traguardi per la Cynthialbalonga, che davanti ai suoi tifosi conquista l'ultimo posto utile per i playoff del girone F di Serie D, respingendo l'assalto del Matese comunque sconfitto nella trasferta di Chieti. La squadra castellana ha sbloccato il match contro il già salvo Vastogirardi subito dopo l'intervallo, approfittando del gol di Maccari dopo soltanto un minuto dalla ripresa del gioco. Ora per la Cynthia ci sarà l'ostacolo posto dalla Vigor Senigallia, che ha mancato all'ultima giornata il sorpasso al Pineto per la promozione diretta in Serie D.

CYNTHIALBALONGA - VASTOGIRARDI 1-0 (1'st Maccari)