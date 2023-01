Serie D girone F, la Cynthialbalonga cede al Senigallia

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Senigallia

Battuta d'arresto per la Cynthialbalonga, che inizia il suo 2023 con una sconfitta al cospetto di una Vigor Senigallia che riprende dove aveva lasciato, al secondo posto del girone F. I laziali hanno lottato, rispondendo al vantaggio iniziale di Mancini con il gol di Sivilla in avvio di secondo tempo. Un pari però che dura poco per gli ospiti, con Mancini che chiude la doppietta di giornata cinque minuti dopo. Nonostante l'arrembaggio castellano l'unico gol che arriva è della squadra di casa, che al 91' insacca con Perri il gol della sicurezza. Peggiora così la classifica della Cynthialbalonga, che si trova ora nel primo posto al di fuori della zona playoff.

VIGOR SENIGALLIA–CYNTHIALBALONGA 3-1

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Olivi, Bucari, Marini, Gambini, Magi Galluzzi (20′ Rotondo), Kerjota, Mancini (79′ A. Pesaresi), D. Pesaresi (61′ Perri), D’Errico (73′ Vrioni), Baldini (66′ Lazzari). All. Clementi.

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Sbardella (46′ Giacobbo), Redondi, Fontana, Buono, Pietrantonio, Sivilla, De Angelis (86′ Secli), Cappai, Borrelli (69′ Falasca), Maccari. All. D’Antoni.

ARBITRO: Muccignato di Pordenone.

RETI: 3′ Mancini, 52′ Sivilla, 57′ Mancini, 91′ Perri.