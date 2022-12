Serie D girone F, l'Avezzano prolunga la crisi del Trastevere

Non c'è fine per ora al periodo negativo del Trastevere, che cede in casa contro l'Avezzano e raccoglie la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e coppe, la seconda di fila in casa. Ad alimentare i rimpianti dei romani è l'ennesima rimonta subita. Infatti il Trastevere era andato in vantaggio allo scadere del primo tempo, con Massimo che in spaccata ha chiuso in rete il cross di De Crescenzo. Nel secondo tempo però c'è un altro Avezzano, che prima prende la traversa con Dos Santos e poi pareggia al 65' con un gol di rapina dello stesso. Nemmeno due minuti prima Crescenzo aveva mancato a botta sicura il gol del raddoppio che avrebbe probabilmente chiuso il match. Chi trova il secondo gol è l'Avezzano, che al 76' con Cissé completa la rimonta e manda il Trastevere al terzo posto, ad un punto proprio dall'Avezzano secondo e a ben sette dal Pineto primo, che però ha una partita in meno.

TRASTEVERE-AVEZZANO 1-2 (45'pt Massimo (T), 19'st Dos Santos (A), 31'st Cisse (A)