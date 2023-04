Serie D girone F, il Trastevere vince il big match col Pineto

Una sfida condotta sin dall'inizio quella tra Trastevere e Pineto, con i romani capaci di imporre il proprio volere sulla capolista del girone F di Serie D. La squadra romana è andata in vantaggio al 22' del primo tempo, con il calcio di rigore trasformato da Alonzi per il fallo di mano fischiato a Di Filippo. Di Filippo stesso prova a farsi perdonare per il rigore al 42', ma Semprini è vigile sulla sua conclusione. Nel secondo tempo Lo Porto sfiora il vantaggio con un tiro che il portiere del Pineto deve levare dall'incrocio dei pali. All'80' però la pressione del Trastevere dà i suoi frutti, con un disimpegno sbagliato raccolto da Crescenzo che mette in rete il gol della sicurezza. Ora i romani sono a tre punti dalla Vigor Senigallia seconda e a nove dal Pineto primo, che però a tre giornate dalla fine è molto probabilmente imprendibile.

TRASTEVERE-PINETO 2-0

MARCATORI: 24'pt rig. Alonzi, 35'st Crescenzo

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Berardi, Massimo, Santovito, De Costanzo (26'st Baldari), Crescenzo (45'st Odero), Alonzi, Bertoldi (40'st Giordani), Calderoni (30'st Santarelli). A disp. Alessandri, Laurenzi, Papaj, Valentini, Ciotoli. All. Cioci

PINETO: Mercorelli, Di Filippo, Nonni, Forgione, Lo Sicco, Minincleri (22'st Della Quercia), Njambe (26'st Emili), Traini, Allegretti (19'st Maio), Capaldo (22'st Braghini), Pica (31'st Milani). A disp. D'Egidio, Marchegiani, Piccioni, Lucarini. All. Amaolo

ARBITRO: Vailati di Crema

ASSISTENTI: Crostella di Foligno - Fiordi di Gubbio

NOTE - Ammoniti: Capaldo, Cervoni, Forgione, Della Quercia, Massimo. Angoli: 6-3. Recupero: 1'pt, 5'st