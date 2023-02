Serie D girone F, il Trastevere si riprende contro il Vastogirardi

Vittoria di valore del Trastevere, terzo in classifica e che cancella subito la brutta sconfitta di Matese e stende una Vastogirardi volitiva ma non abbastanza in palla per poter battere i romani, autori di una buona partita. In una sfida equilibrata e dagli alti ritmi sin da subito entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, con Calemme e Makni vicini al gol per gli ospiti e Tortolano nel finale di primo tempo per i padroni di casa. A sbloccare il match e di conseguenza a deciderlo ci pensa Alonzi con due gol di rapina, il primo al 73' con un comodo tap-in dopo la traversa di Bertoldi e poi nel recupero con un bel pallonetto su assist di Crescenzo. Nel finale c'è spazio anche per un rosso per parte, con De Costanzo e Makni che lasciano il match in anticipo.

TRASTEVERE-VASTOGIRARDI 2-0

MARCATORI: 28'st, 52'st Alonzi

TRASTEVERE: Semprini, Crescenzo, Laurenzi, Berardi, Massimo, Santovito, Bertoldi (37'st Briatico), Santarelli (13'st De Costanzo), Alonzi, Tortolano (45'st Giordani), Baldari (13'st Calderoni). A disp. Alessandri, Nuccorini, De Petris, Valentini, Bay. All. Cioci

VASTOGIRARDI: Petriccione, Canale, Solimeno (30'st Panaro), Gargiulo, Ruggieri, Grandis (50'st Sergio), Fiori, Antogiovanni, Makni, Calemme, Hernandez. A disp. Piga, Modesti, Ortu, Ciocca, Iacullo, Antinucci, Pierfederici. All. Coletti

ARBITRO: Marra di Agropoli

ASSISTENTI: Bentivegna di Agrigento - Lugaro di Palermo

NOTE - Espulsi al 40'st De Luca (vice allenatore Trastevere), al 45'st De Costanzo per somma di ammonizioni e al 49'st Makni per condotta violenta. Ammoniti: Bertoldi, Grandis, Massimo, Canale. Angoli: 4-5. Recupero: 1'pt, 7'st