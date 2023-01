Serie D girone F, il Trastevere si aggiudica il derby con il Roma City

Il primo derby laziale del 2023 nel girone F di Serie D se lo aggiudica il Trastevere, che batte il Roma City con un gol per tempo e rilancia le sue ambizioni di playoff mantenendosi al terzo posto in classifica. Il buon inizio di partita del Trastevere ha indirizzato il match, con i romani che all'11' sono passati in vantaggio per il colpo di testa di Alonzi su cross di Cervoni. La squadra di Statuto ci ha provato nel finale di tempo con Napoleoni e ad inizio di ripresa con lo stesso ex Basaksehir e Diouané, ma al 37' del secondo tempo si è dovuta arrendere al gol del definitivo 2-0 di Crescenzo con un altro gol di testa, questa volta servito da Lo Porto.

ROMA CITY-TRASTEVERE 0-2

MARCATORI: 11'pt Alonzi, 37'st Crescenzo

ROMA CITY: Barone, Diouane, Diakité, Ferrante (22'st Iacoponi), Ricci (16'st Rea), Corvino (1'st Mercanti), Rasi, Toskic (16'st Frulla), Manoni (36'st Mancino), Raffini, Napoleoni. A disp. Opara, Di Emma, Meo, Idemudia. All. Statuto

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Berardi, Massimo, Santovito, Bertoldi (45'st Valentini), Crescenzo (40'st Santarelli), Alonzi (35'st Ciotoli), Tortolano (30'st De Costanzo), Calderoni. A disp. Alessandri, Ergemlidze, Cesari, Laurenzi, Lo Duca. All. Cioci

ARBITRO: Zini di Udine

ASSISTENTI: Cafisi di Nocera Inferiore - La Regina di Battipaglia

NOTE - Ammoniti: Manoni, Ricci, Tortolano, Diakité, Santarelli. Angoli: 3-2. Recupero: 4'st