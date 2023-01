Serie D girone F, il Trastevere regola il Fano

Squadra in casa

Squadra in casa Trastevere

Continua il bel periodo del Trastevere, che batte il Fano e si regala la quinta partita consecutiva con un risultato utile. Una partita che per i padroni di casa si è risolta principalmente tra i due tempi, con Crescenzo che al 42' del primo tempo segna il tap-in da calcio d'angolo che vale l'1-0. Il Trastevere si rifà sotto anche in avvio di secondo tempo ma riesce a sfondare solo al 70' di nuovo con Crescenzo, che questa volta su assist di Alonzi conclude una splendida azione della squadra romana. Nel finale Drolé prova a rilanciare i suoi ma per il Trastevere sono tre punti che valgono il terzo posto.

TRASTEVERE - FANO 2-1 (42'pt e 25'st Crescenzo (T), 42' st Drolé)