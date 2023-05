Serie D girone F, il Trastevere pareggia con il Porto d'Ascoli

Il campionato di Serie D girone F si chiude con un pareggio per il Trastevere, fermato in casa dal Porto d'Ascoli seppur in una partita dal nullo impatto in classifica per tutte e due le squadre. Il Trastevere infatti è già certo di dover disputare i playoff contro il Fano, mentre il Porto d'Ascoli era già sia salvo che fuori dai playoff matematicamente. Tutti nel secondo tempo i gol della sfida, con la squadra romana che è andata in vantaggio nei primi minuti della ripresa grazie a Tortolano, per poi subire il pareggio con il rigore di Napolano nel finale di match.

TRASTEVERE - PORTO D'ASCOLI 1-1 (4'st Tortolano (T), 37'st Napolano (P)