Serie D girone F, il Trastevere inciampa sul Tolentino

Si spengono a Tolentino le speranze di secondo posto del Trastevere, che in terra marchigiana incappa in una sconfitta inaspettata contro l’ultima in classifica per 2-1. I romani sono andati sotto già al 13’, con Gori che ha raccolto la sponda di Massarotti per depositare in rete. Crescenzo e De Costanzo hanno provato subito a rispondere per il Trastevere, che però è andato all’intervallo ancora sotto di un gol. Ad inizio ripresa i romani ci provano con Berardi ma al 64’ subiscono un colpo durissimo, con Nagy che pesca il jolly su una punizione da cinquanta metri che sorprende il portiere del Trastevere Semprini. Con il 2-0 si spegne il Trastevere, che rischia di prendere il 3-0 con Pallecchi e solo nel finale reagisce, con Tortolano che trasforma il rigore conquistato da Baldari. Ora per i romani il secondo posto, distante sei punti, è una chimera.

TOLENTINO-TRASTEVERE 2-1

MARCATORI: 13'pt Gori (TO), 19'st Nagy (TO), 37'st rig. Tortolano (TR) TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi, Massarotti, Gori (16'st Stefoni), Rozzi, Nagy, Pallecchi (46'st Nacciarriti), Marceli, Moscati (26'st Mataloni), Papaserio, Tizzi (23'st Vitiello). A disp. Giorgi, Blanco, Giuli, Mariani, Bruffa. All. Zannini TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto (31'st Ciotoli), Berardi, Massimo, Santovito (40'st Giordani), De Costanzo (9'st Tortolano), Crescenzo, Alonzi, Bertoldi (18'st Santarelli), Calderoni (9'st Baldari). A disp. Imbastaro, Tortolano, Canti, Liburdi, Odero. All. Cioci ARBITRO: Pascuccio di Ariano Irpino ASSISTENTI: Federico di Agropoli - Ferrara di Castellammare di Stabia NOTE: spettatori 300 circa. Angoli 0-16 Ammoniti: Rozzi, Pallecchi, Berardi, Espulso Rozzi al 31′ st. per somma di ammonizioni. Recupero: 7'st