Serie D girone F, il Trastevere espugna Termoli

Il Trastevere trova tre punti fondamentali in trasferta a Termoli e rilancia la sua classifica, salendo al terzo posto in classifica e accorciando il distacco dal Pineto al secondo posto a soli due punti. Primo tempo movimentato con occasioni da entrambe le parti, specialmente nel finale di primo tempo con Carnevale per il Termoli e Alonzi per il Trastevere. È proprio Alonzi a dare il gol vittoria alla squadra romana, su assist di Bertoldi che serve l'attaccante del Trastevere che stoppa e conclude a rete, trovando all'82' il gol che vale i tre punti. Nel finale Baldari e Bertoldi vanno vicini al colpo del raddoppio, ma non trovano il guizzo decisivo per un risultato che comunque agli ospiti va più che bene.

TERMOLI-TRASTEVERE 0-1

MARCATORE: 37'st Alonzi

TERMOLI: Lombardo, Antezza (42'st Caiazza), Hutsol, Sicignano, Bamba, De Marzo, Carnevale, Maiorino (12'st Corcione), Ciofi, Baldè (12'st Lo Russo), Dragutinovic (1'st Da Silva). A disp. Recchia, Sabbatasso, Di Nisio, Perretta, Smajlaj. All. Esposito

TRASTEVERE: Alessandri, Cervoni, Lo Porto, Laurenzi, Massimo (39'st Santarelli), Santovito, Valentini (20'st Baldari), Crescenzo, Alonzi (45'st Ciotoli), Tortolano (25'st Bertoldi), Calderoni. A disp. Imbastaro, Giordani, Berardi, Ergemlidze, Rinella. All. Cioci

ARBITRO: D'Ambrosio Giordano di Collegno

ASSISTENTI: Martinelli di Potenza - Chiarillo di Moliterno

NOTE - Ammonito: Maiorino. Angoli: 4-3. Recupero: 4'st