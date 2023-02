Serie D girone F, il Trastevere è travolto dalla Matese

Squadra in casa

Squadra in casa Matese

Una domenica da incubo per il Trastevere, che pure sembrava sulla strada della ripresa e invece subisce un pesante poker nella trasferta di Piedimonte Matese che termina 4-1 per i padroni di casa. A condannare i romani una prima frazione da incubo, con Napoletano che è andato a segno poco dopo il calcio d'inizio e ha raddoppiato il suo bottino al 22', aiutato nella sua opera dal gol al 42' di Carnevale che a fine primo tempo aveva già virtualmente chiuso il match. La sconfitta rischia di assumere connotati preoccupanti ad inizio secondo tempo con il terzo gol di Napoletano, ma nel finale i padroni di casa si limitano a gestire e gli ospiti trovano il gol della bandiera con Alonzi al 74', per una sconfitta che mantiene il Trastevere al terzo posto.

MATESE - TRASTEVERE 4-1 (1', 22', 54' Napoletano (M), 42' Carnevale (M), 74' Alonzi (T)