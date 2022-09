Serie D girone F: Il Trastevere cede in trasferta al Fano

Niente da fare per il Trastevere, che nello scontro di alta classifica contro il Fano esce sconfitto con il punteggio di tre a due. Una sfida molto equilibrata, come testimonia l'avvio di match con un'occasione per parte di Bertoldi e Serges. In due minuti però si sblocca il match, prima con Serges che sugli sviluppi di un angolo mette in rete in modo rocambolesco e poi con il apreggio di Crescenzo, che va via a due avversari e manda le due squadre in parità all'intervallo, anche se poco prima del fischio Semprini deve fare un miracolo sul colpo di testa di Padovani. L'inizio di secondo tempo ha il sapore della beffa per il Trastevere, con Tortolano che manca il gol a porta vuota e poco dopo Padovani mette in rete il cross di Severini. Nel finale Niang con una bella azione personale chiude il match, con il gol di Tortolano allo scadere come magra consolazione.

ALMA JUVENTUS FANO-TRASTEVERE 3-2

MARCATORI: 33'pt Serges (F), 34'pt Crescenzo (T), 8'st Padovani (F), 42'st Niang (F), 47'st Tortolano (T)

A.J. FANO: Bizzini, Schiaroli, Mancini, Bonacchi, Nappo, Capezzani (46'st Malshi), Zanni (33'st Zingaretti), Severini (45'st Mistura), Serges (19'st Brunetti), Padovani, Drolè (19'st Niang). A disp. Mariani, Tomassini, Pensalfini, Bamba. All. Mosconi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (31'st Berardi), Lo Porto (31'st Carta), Massimo, Giordani, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Tortolano, Briatico (24'st Scuderi). A disp. Imbastaro, Avellini, De Costanzo, Cesari, Calderoni, Santilli. All. Cioci

ARBITRO: Cravotta di Città di Castello

ASSISTENTI: Vagnetti di Perugia - Fiorucci di Gubbio

NOTE - Ammoniti: Zanni, Carta. Angoli: 8-3. Recupero: 5'st