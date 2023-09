Serie D girone G, il Trastevere cede di misura al Flaminia

Termina tra i rimpianti la prima di campionato del Trastevere, che cede al Flaminia Civitacastellana in un incontro equilibrato e sbloccato solo in avvio di secondo tempo dal gol di Sirbu. I romani hanno avuto diverse chance nel corso della partita, principalmente alla mezz'ora del primo tempo con Alonzi e Mastropietro, non abbastanza reattivi su due ottimi assist di Bertoldi. Nel finale proprio l'autore del gol casalingo lascia in dieci i suoi per un fallo di reazione, ma il Trastevere si vede negare il pareggio da un salvataggio prodigioso di Boccaccini.

FLAMINIA-TRASTEVERE 1-0

MARCATORE: 9'st Sirbu

FLAMINIA: Piersanti, Pericolini (47'st Massaccesi), Mattia, Fumanti, Benedetti, Boccaccini, Igini (21'st Gesmundo), Marchi, Lorusso (33'st Stauciuc), Sirbu, Penchini (21'st Celentano). A disp. Chicarella, Muti, Paun, Tufano, De Cenco. All. Nofri Onofri

TRASTEVERE: Semprini, Rosati (40'st Cesari), Fragnelli, Giannetti (39'st Sebastiani), Massimo, Trasciani (1'st Santovito G.) , Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Mastropietro (13'st Cacheiro), Calderoni (13'st Conti). A disp: Foschini, Crovello, Baldari, Ferramisco. All. Cioci

ARBITRO: Scarpati di Formia

ASSISTENTI: Tagliaferro di Caserta - Sciotti di Bologna

NOTE - Espulsi al 35'st Crovello per proteste, al 38'st Sirbu per fallo di reazione. Ammoniti: Trasciani, Piersanti. Recupero: 1'pt, 6'st